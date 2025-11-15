Dîner-concert à Kaltenhouse Kaltenhouse

Dîner-concert à Kaltenhouse Kaltenhouse samedi 15 novembre 2025.

Dîner-concert à Kaltenhouse

rue des messieurs Kaltenhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 19:30:00

fin : 2025-11-15 23:45:00

Date(s) :

2025-11-15

Diner-Concert animé par le groupe You dans la salle Multi-Activités de Kaltenhouse (nouvelle salle). Piste de danse pour se défouler et moments de détente pour savourer de bonnes Bouchées à la Reine, Dessert et Café.

Emportés par le dynamisme de YOU, l’ambiance sera festive et le rythme endiablé. Moments de détente autour d’un bon repas. En cette année 2025 YOU fête ses 50 ans de Rock.

Diner-Concert animé par le groupe You dans la salle Multi-Activités de Kaltenhouse (nouvelle salle). Piste de danse pour se défouler et moments de détente pour savourer de bonnes Bouchées à la Reine, Dessert et Café.

Service à table pour plats et boissons. Bar à disposition.

Notre Association est une association d’entraide. L’ensemble des bénéfices de notre manifestation est destiné à diverses causes sociales et locales. .

rue des messieurs Kaltenhouse 67240 Bas-Rhin Grand Est

English :

Dinner concert hosted by the group You in Kaltenhouse’s Multi-Activities Hall (new hall). A dance floor to let off steam, and time to relax and enjoy a delicious Bouchées à la Reine, Dessert and Coffee.

German :

Dinner-Konzert unter der Leitung der Gruppe You im Multi-Activity-Saal von Kaltenhouse (neuer Saal). Tanzfläche zum Austoben und Entspannungsmomente, um gute Bouchées à la Reine, Dessert und Kaffee zu genießen.

Italiano :

Cena concerto organizzata dal gruppo You nella sala multiattività Kaltenhouse (nuova sala). Una pista da ballo per sfogarsi e tempo per rilassarsi e gustare un delizioso Bouchées à la Reine, dessert e caffè.

Espanol :

Cena-concierto a cargo del grupo You en la Sala Multiactividades Kaltenhouse (sala nueva). Una pista de baile para desahogarse y tiempo para relajarse y disfrutar de un delicioso Bouchées à la Reine, Postre y Café.

L’événement Dîner-concert à Kaltenhouse Kaltenhouse a été mis à jour le 2025-09-16 par Commune de Bischwiller