Dîner Concert à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains
jeudi 17 septembre 2026 · Eugénie-les-Bains
Informations pratiques
Eugénie-les-Bains
Dîner Concert à la Maison Madeline
Maison Madeline Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
DÎNER & CONCERT à Eugénie les Bains JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026 DÈS 19H00,
avec LES MARCHANDS DE BONHEUR, Duo accordéon, saxo et chants du sud ouest
Steak de Thon à la Plancha 16€ RÉSERVEZ MAINTENANT : 06 64 45 43 09
Participation à la musique de 6€ par personne à la réservation .
Maison Madeline Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 45 43 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dîner Concert à la Maison Madeline
L’événement Dîner Concert à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Aire Eugénie
À voir aussi à Eugénie-les-Bains (Landes)
- Excursion au Musée départemental de la Faïence et des arts de la table à Samadet Eugénie-les-Bains 16 septembre 2026
- Excursion au Musée départemental de la Faïence et des arts de la table à Samadet Eugénie-les-Bains 16 septembre 2026
- Soirée cabaret au Camping des Sources à Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains 16 septembre 2026
- Démonstration de découpe de canard route de nicolas Eugénie-les-Bains 18 septembre 2026
- Vide Grenier à Eugénie les Bains Eugénie-les-Bains 20 septembre 2026