Informations pratiques

Eugénie-les-Bains

Dîner Concert à la Maison Madeline

Maison Madeline Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

DÎNER & CONCERT à Eugénie les Bains JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026 DÈS 19H00,

avec LES MARCHANDS DE BONHEUR, Duo accordéon, saxo et chants du sud ouest

Steak de Thon à la Plancha 16€ RÉSERVEZ MAINTENANT : 06 64 45 43 09

Participation à la musique de 6€ par personne à la réservation .

Maison Madeline Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 45 43 09

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English : Dîner Concert à la Maison Madeline

L’événement Dîner Concert à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Aire Eugénie