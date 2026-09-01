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AGENDA · Eugénie-les-Bains

Dîner Concert à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains

jeudi 17 septembre 2026 · Eugénie-les-Bains

Dîner Concert à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Maison Madeline
Ville
40320 Eugénie-les-Bains
Département
Landes
Tarif

Eugénie-les-Bains

Dîner Concert à la Maison Madeline

Maison Madeline Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

DÎNER & CONCERT à Eugénie les Bains JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026 DÈS 19H00,
avec LES MARCHANDS DE BONHEUR, Duo accordéon, saxo et chants du sud ouest
Steak de Thon à la Plancha 16€ RÉSERVEZ MAINTENANT : 06 64 45 43 09
Participation à la musique de 6€ par personne à la réservation   .

Maison Madeline Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 45 43 09 

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English : Dîner Concert à la Maison Madeline

L’événement Dîner Concert à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Aire Eugénie

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