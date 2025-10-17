Diner-Concert à l’Alchimiste L’alchimiste Barbezieux-Saint-Hilaire
L’alchimiste 1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Début : 2025-10-17 19:30:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17 2025-11-22
Concert, un endroit cosy et cocooning, de quoi bien finir la semaine. Groupe en cours de programmation.
L’alchimiste 1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 79 41 04 contact@alchimiste-coworking.fr
English : Dinner Concert at L’Alchimiste
Concert, a cosy, cocooning venue, the perfect way to end the week. Group currently being programmed.
German :
Konzert, ein gemütlicher und kuscheliger Ort, um die Woche gut ausklingen zu lassen. Gruppe in Planung.
Italiano :
Concerto, un luogo accogliente e avvolgente, un ottimo modo per concludere la settimana. Band in fase di programmazione.
Espanol :
Concierto, un lugar acogedor y cocooning, una gran manera de terminar la semana. Banda en proceso de programación.
L’événement Diner-Concert à l’Alchimiste Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme du Sud Charente