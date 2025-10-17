Diner-Concert à l’Alchimiste L’alchimiste Barbezieux-Saint-Hilaire

L’alchimiste 1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2025-10-17 19:30:00

Concert, un endroit cosy et cocooning, de quoi bien finir la semaine. Groupe en cours de programmation.

L’alchimiste 1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 79 41 04 contact@alchimiste-coworking.fr

English : Dinner Concert at L’Alchimiste

Concert, a cosy, cocooning venue, the perfect way to end the week. Group currently being programmed.

German :

Konzert, ein gemütlicher und kuscheliger Ort, um die Woche gut ausklingen zu lassen. Gruppe in Planung.

Italiano :

Concerto, un luogo accogliente e avvolgente, un ottimo modo per concludere la settimana. Band in fase di programmazione.

Espanol :

Concierto, un lugar acogedor y cocooning, una gran manera de terminar la semana. Banda en proceso de programación.

