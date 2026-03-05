Dîner-Concert à l’Envol Restaurant L’Envol Cérilly
Dîner-Concert à l’Envol
Restaurant L’Envol 54, Avenue Jean Jaurès Cérilly Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
L’Envol propose un dîner-concert d’Aline et Papy sur Samedi 28 Mars 2026 à partir de 19h30.
Menu unique: Fondue bourguignonne- Salade- Dessert= 35€ par personne.
Sur réservation uniquement: 07 74 97 95 45
Restaurant L’Envol 54, Avenue Jean Jaurès Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 97 95 45
English :
L’Envol proposes a dinner-concert by Aline and Papy on Saturday, March 28, 2026 from 7:30pm.
Single menu: Fondue bourguignonne- Salad- Dessert= 35? per person.
By reservation only: 07 74 97 95 45
