Diner concert Ars Metrica Salle hélicoop Le Saulcy

Diner concert Ars Metrica

Salle hélicoop 7 rue des tilleuls Le Saulcy Vosges

32

32

Tarif de base plein tarif

Samedi 2026-01-24 19:00:00

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 19:00:00

2026-01-24 23:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Repas concert par Hélicoop au programme

Une musique hypnotique, une électro moderne et nostalgique à la fois pour se pencher sur une société qui se cherche.

Avec des sons du quotidien, des mots et des images soigneusement glanés par un musicien engagé.

Au menu

couscous

salade fromage

tarte aux fruits

Possibilité de réserver un plat végétarien

Sur réservation.Tout public

32 .

Salle hélicoop 7 rue des tilleuls Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est +33 7 81 88 14 14 spactacles@helicoop.fr

English :

Meal concert by Hélicoop Program:

Hypnotic music, modern and nostalgic electro to reflect on a society in search of itself.

With everyday sounds, words and images carefully gleaned by a committed musician.

On the menu:

couscous

salad cheese

fruit tart

Possibility of reserving a vegetarian dish

Reservations required.

