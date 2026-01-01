Diner concert Ars Metrica Salle hélicoop Le Saulcy
Diner concert Ars Metrica Salle hélicoop Le Saulcy samedi 24 janvier 2026.
Diner concert Ars Metrica
Salle hélicoop 7 rue des tilleuls Le Saulcy Vosges
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi Samedi 2026-01-24 19:00:00
fin : 2026-01-24 23:00:00
2026-01-24
Repas concert par Hélicoop au programme
Une musique hypnotique, une électro moderne et nostalgique à la fois pour se pencher sur une société qui se cherche.
Avec des sons du quotidien, des mots et des images soigneusement glanés par un musicien engagé.
Au menu
couscous
salade fromage
tarte aux fruits
Possibilité de réserver un plat végétarien
Sur réservation.Tout public
Salle hélicoop 7 rue des tilleuls Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est +33 7 81 88 14 14 spactacles@helicoop.fr
English :
Meal concert by Hélicoop Program:
Hypnotic music, modern and nostalgic electro to reflect on a society in search of itself.
With everyday sounds, words and images carefully gleaned by a committed musician.
On the menu:
couscous
salad cheese
fruit tart
Possibility of reserving a vegetarian dish
Reservations required.
