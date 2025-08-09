Dîner concert au Mapuchito Guinguette Mapuchito Labatut-Rivière

Dîner concert au Mapuchito Guinguette Mapuchito Labatut-Rivière samedi 9 août 2025.

Dîner concert au Mapuchito

Guinguette Mapuchito Au pont de Labatut Labatut-Rivière Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-09 19:30:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Le Mapuchito, ou comme le décrivent ses propriétaires « Un petit endroit convivial et familial au bord de l’Adour pour venir vous restaurer en été », organise plusieurs soirée repas et spectacle durant l’été.

Ce soir, la guinguette vous propose une soirée musicale avec Raphaël à la guitare, accompagnée d’un repas, !

Pensez à réserver.

Guinguette Mapuchito Au pont de Labatut Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 46 40 10 52

English :

Le Mapuchito, or as its owners describe it, « A small, friendly, family-run place on the banks of the Adour to come and eat in summer », organizes several evening meals and shows during the summer.

Tonight, the guinguette offers a musical evening with Raphaël on guitar, accompanied by a meal!

Don’t forget to book.

German :

Das Mapuchito, oder wie seine Besitzer es beschreiben « Ein kleiner, geselliger und familiärer Ort am Ufer des Adour, an dem Sie im Sommer essen können », veranstaltet im Sommer mehrere Essens- und Showabende.

Heute Abend bietet Ihnen das Guinguette einen musikalischen Abend mit Raphaël an der Gitarre, begleitet von einem Essen!

Denken Sie an eine Reservierung.

Italiano :

Le Mapuchito, o come lo descrivono i suoi proprietari « Un piccolo e accogliente luogo a conduzione familiare sulle rive dell’Adour dove venire a mangiare d’estate », organizza diverse serate e spettacoli durante l’estate.

Questa sera, la guinguette propone una serata musicale con Raphaël alla chitarra, accompagnata da un pasto!

Non dimenticate di prenotare.

Espanol :

Le Mapuchito, o como lo describen sus propietarios « Un pequeño lugar familiar y acogedor a orillas del Adour para venir a comer en verano », organiza varias cenas y espectáculos durante el verano.

Esta noche, la guinguette ofrece una velada musical con Raphaël a la guitarra, ¡acompañada de una comida!

No olvides reservar.

L’événement Dîner concert au Mapuchito Labatut-Rivière a été mis à jour le 2025-08-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65