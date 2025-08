Dîner concert au restaurant du Casino L’Aiguillon-la-Presqu’île

Diner concert au Restaurant du Casino avec LES GOELS, groupe de rock marin, reprises et compositions.

Diner Concert au Restaurant du Casino des Dunes, le 2ème samedi de chaque mois .

Casino L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29

English :

Dinner concert at the Casino Restaurant with LES GOELS, a marine rock band featuring covers and compositions.

German :

Dinnerkonzert im Restaurant du Casino mit LES GOELS, einer maritimen Rockband, die Coverversionen und Eigenkompositionen spielt.

Italiano :

Cena concerto al Ristorante del Casinò con LES GOELS, una rock band marinara che propone cover e composizioni.

Espanol :

Cena concierto en el Restaurante Casino con LES GOELS, banda de rock marinero con versiones y composiciones.

