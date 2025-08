Dîner concert au restaurant du Casino L’Aiguillon-la-Presqu’île

Dîner concert au restaurant du Casino L’Aiguillon-la-Presqu’île samedi 8 novembre 2025.

Dîner concert au restaurant du Casino

AVENUE DE LA PLAGE L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

2025-11-08

Diner concert au Restaurant du Casino avec le DUO MIAM’S.

Réserver votre table au 02 51 27 10 30. .

AVENUE DE LA PLAGE L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29 animation-casidunes@orange.fr

English :

Dinner concert at the Casino Restaurant with DUO MIAM’S.

German :

Dinnerkonzert im Restaurant du Casino mit dem DUO MIAM’S.

Italiano :

Cena concerto al Ristorante del Casinò con i DUO MIAM’S.

Espanol :

Cena concierto en el Restaurante del Casino con DUO MIAM’S.

