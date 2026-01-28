Diner concert au restaurant du Casino L’Aiguillon-la-Presqu’île
Diner concert au restaurant du Casino L’Aiguillon-la-Presqu’île samedi 14 février 2026.
Diner concert au restaurant du Casino
Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14 22:00:00
2026-02-14
Diner concert au Restaurant du Casino tous les 2ème samedi de chaque mois, avec le groupe B-Side
Réservation conseillée de votre table par téléphone .
Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 30 animation-casidunes@orange.fr
English :
Dinner concert at the Casino Restaurant every 2nd Saturday of the month, with the group B-Side
