Dîner concert au restaurant Le Palun avec Jeph Restaurant Le Palun Marignane
Samedi 24 janvier 2026.
A 19h30. Restaurant Le Palun Allée de la Palun Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Envie de passer une bonne soirée musicale les pieds sous la table ?
Le restaurant Le Palun accueille le chanteur JePh. Il vous délivrera avec sincérité son 1er album solo Mon pays .
Venez nombreux !
Restaurant Le Palun Allée de la Palun Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 73 67 76 daluzeau.aurelien@neuf.fr
English :
Fancy a musical evening with your feet under the table?
Restaurant Le Palun welcomes singer JePh, who will deliver his 1st solo album Mon pays with sincerity.
Come one, come all!
L’événement Dîner concert au restaurant Le Palun avec Jeph Marignane a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme de Marignane