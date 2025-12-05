Dîner-concert au Ti Punch Ti Punch Locquirec

Dîner-concert au Ti Punch

Ti Punch 56 Route de Plestin Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Le Ti Punch organise une nouvelle soirée dîner concret !

Cette fois, ce sera Christian Plassart qui sera chargé de l’animation musicale. Le musicien pianiste chanteur fera des reprises rock blues années 70-90.

Profitez en même temps du menu oriental du restaurant, pour 34€ par personne

– Harira (soupe marocaine)

– Coucous royal (merguez, boulettes, poulet, agneau)

– Baklava

Sur réservation. .

+33 2 98 79 37 73

L’événement Dîner-concert au Ti Punch Locquirec a été mis à jour le 2025-11-15 par OT BAIE DE MORLAIX