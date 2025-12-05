Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dîner-concert au Ti Punch Ti Punch Locquirec vendredi 5 décembre 2025.

Début : 2025-12-05 19:00:00
2025-12-05

Le Ti Punch organise une nouvelle soirée dîner concret !
Cette fois, ce sera Christian Plassart qui sera chargé de l’animation musicale. Le musicien pianiste chanteur fera des reprises rock blues années 70-90.

Profitez en même temps du menu oriental du restaurant, pour 34€ par personne
– Harira (soupe marocaine)
– Coucous royal (merguez, boulettes, poulet, agneau)
– Baklava

Sur réservation.   .

