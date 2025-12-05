Dîner-concert au Ti Punch Ti Punch Locquirec
Dîner-concert au Ti Punch Ti Punch Locquirec vendredi 5 décembre 2025.
Dîner-concert au Ti Punch
Ti Punch 56 Route de Plestin Locquirec Finistère
Tarif : 34€
Date : 2025-12-05 19:00:00
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Le Ti Punch organise une nouvelle soirée dîner concret !
Cette fois, ce sera Christian Plassart qui sera chargé de l’animation musicale. Le musicien pianiste chanteur fera des reprises rock blues années 70-90.
Profitez en même temps du menu oriental du restaurant, pour 34€ par personne
– Harira (soupe marocaine)
– Coucous royal (merguez, boulettes, poulet, agneau)
– Baklava
Sur réservation. .
Ti Punch 56 Route de Plestin Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 98 79 37 73
L’événement Dîner-concert au Ti Punch Locquirec a été mis à jour le 2025-11-15 par OT BAIE DE MORLAIX