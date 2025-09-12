Dîner-concert autour de la guitare avec Alexis Spitback (reprises internationales et flamenco) Andlau

Dîner-concert autour de la guitare avec Alexis Spitback (reprises internationales et flamenco)

6 Route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-12 19:30:00

fin : 2025-09-12 21:30:00

Venez profiter d’un bon repas accompagné d’une ambiance musicale !

Guitariste depuis plus de 15 ans, Alexis vous propose un set entièrement instrumental de grands classiques intergénérationnels. Il vous présentera également son album acoustique avec ses compositions personnelles.

Avec sa technique de fingerstyle, qui consiste à jouer plusieurs parties instrumentales en même temps (Rythmique, mélodies, percu…). Il vous transportera dans une ambiance harmonieuse et conviviale !

Dîner à la carte Restaurant Le Spes’, participation libre aux frais artistiques. .

6 Route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com

English :

Come and enjoy a delicious meal accompanied by live music!

German :

Genießen Sie ein gutes Essen mit musikalischer Begleitung!

Italiano :

Venite a gustare un pasto delizioso accompagnato da musica dal vivo!

Espanol :

¡Venga y disfrute de una deliciosa comida acompañada de música en directo!

