Dîner concert avec Duolaz à La Meunerie – La Meunerie Arles, 17 mai 2025 19:30, Arles.

Bouches-du-Rhône

Dîner concert avec Duolaz à La Meunerie Samedi 17 mai 2025 à 19h30. La Meunerie Allée Du colonel Beltrame Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-17 19:30:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Venez vivre une soirée inoubliable à La Meunerie !

Le duo LAZ vous propose un concert interactif Jukebox-Live c’est vous qui choisissez les chansons !

Un large répertoire de chansons populaires françaises et internationales vous attend autour d’un délicieux dîner .

La Meunerie Allée Du colonel Beltrame

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 63 44 94

English :

Come and enjoy an unforgettable evening at La Meunerie!

German :

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend in La Meunerie!

Italiano :

Venite a trascorrere una serata indimenticabile a La Meunerie!

Espanol :

¡Venga a disfrutar de una velada inolvidable en La Meunerie!

