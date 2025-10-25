Dîner Concert avec Ketal La Cholotte Les Rouges-Eaux
Dîner Concert avec Ketal La Cholotte Les Rouges-Eaux samedi 25 octobre 2025.
Dîner Concert avec Ketal
La Cholotte 44 La Censé Saint-Dié Les Rouges-Eaux Vosges
Samedi 2025-10-25 19:30:00
2025-10-25
2025-10-25
Soirée pop-rock, jazz manouche, flamenco, reggae organisée par l’Auberge de la Cholotte. Ce chanteur guitariste mélange les rythmes les plus variés pour des chansons festives aux textes riches.
À partir de 19h30 accueil et apéro-concert et ensuite Dîner-concert et son menu vosgien servi au rythme de la musique.Tout public
La Cholotte 44 La Censé Saint-Dié Les Rouges-Eaux 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 56 93 auberge@lacholotte.com
English :
An evening of pop-rock, gypsy jazz, flamenco and reggae organized by the Auberge de la Cholotte. This singer-guitarist mixes the most varied rhythms for festive songs with rich lyrics.
From 7.30pm: welcome and aperitif-concert, followed by a concert-dinner with a Vosges-style menu served to the rhythm of the music.
German :
Pop-Rock-, Gypsy-Jazz, Flamenco- und Reggae-Abend, organisiert von der Auberge de la Cholotte. Dieser Sänger und Gitarrist mischt die verschiedensten Rhythmen zu festlichen Liedern mit gehaltvollen Texten.
Ab 19:30 Uhr: Empfang und Aperitif-Konzert und anschließend Dîner-concert mit einem Menü aus den Vogesen, das im Rhythmus der Musik serviert wird.
Italiano :
Serata di pop-rock, gypsy jazz, flamenco e reggae organizzata dall’Auberge de la Cholotte. Questo cantante-chitarrista mescola una grande varietà di ritmi per canzoni festose e ricche di testi.
Dalle 19.30: accoglienza e aperitivo-concerto, seguito da una cena-concerto con menu in stile Vosges servito a ritmo di musica.
Espanol :
Una velada de pop-rock, gypsy jazz, flamenco y reggae organizada por el Auberge de la Cholotte. Este cantante y guitarrista mezcla una gran variedad de ritmos para crear canciones festivas con ricas letras.
A partir de las 19.30 h: bienvenida y aperitivo-concierto, seguido de una cena-concierto con un menú al estilo de los Vosgos servido al ritmo de la música.
