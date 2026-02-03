Dîner-Concert avec LadyStef Salle des fêtes la salamandre Salles-de-Villefagnan
Dîner-Concert avec LadyStef Salle des fêtes la salamandre Salles-de-Villefagnan samedi 7 mars 2026.
Dîner-Concert avec LadyStef
Salle des fêtes la salamandre Rue des écoles Salles-de-Villefagnan Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
.
Salle des fêtes la salamandre Rue des écoles Salles-de-Villefagnan 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 93 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Dîner-Concert avec LadyStef Salles-de-Villefagnan a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Destination Nord Charente