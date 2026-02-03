Dîner-Concert avec LadyStef Salle des fêtes la salamandre Salles-de-Villefagnan

Dîner-Concert avec LadyStef

Salle des fêtes la salamandre Rue des écoles Salles-de-Villefagnan Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

.

Salle des fêtes la salamandre Rue des écoles Salles-de-Villefagnan 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 93 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dîner-Concert avec LadyStef Salles-de-Villefagnan a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Destination Nord Charente