Diner-Concert avec Léa Derley Restaurant Le Comptoir JOA Saint-Paul-lès-Dax

Restaurant Le Comptoir JOA 91 rue Jean Pierre Pénicaut Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Accompagnée de son pianiste, Léa Derley vous embarque pour un dîner-concert tout en douceur et en énergie.

Entre reprises intemporelles et touches personnelles, ce duo crée l’ambiance parfaite pour savourer un repas convivial, partager un verre et se laisser porter par la musique.

Rendez-vous au Comptoir pour une soirée où la bonne cuisine rencontre le charme d’une performance live, dans une atmosphère élégante et décontractée. .

Restaurant Le Comptoir JOA 91 rue Jean Pierre Pénicaut Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 52 72 contact-cesarpalace@joa.fr

Diner-Concert avec Léa Derley

