Diner concert avec Stéphane Raux Quai 21 Montignac-Lascaux

Diner concert avec Stéphane Raux

Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

20h. Le repas sera accompagné d’un moment musical intime, un récital en solo à la guitare classique. Détendez-vous, savourez, et laissez la musique vous porter. Places limitées. Réservation conseillée

Rejoignez-nous pour une soirée chaleureuse dans le Boudoir à l’étage du Quai 21. Le repas sera accompagné d’un moment musical intime . Détendez-vous, savourez, et laissez la musique vous porter…

Stéphane Raux en solo Guinga Project Un hommage au maître brésilien. Après son retour de La Réunion, le guitariste Stéphane Raux nous invite à un moment musical intime et exceptionnel dans l’univers de Guinga, génie de la mélodie et de l’harmonie brésiliennes.

Un récital en solo à la guitare classique.

Les plus belles compositions de Guinga interprétées avec finesse. L’âme de la musique brésilienne révélée par un seul instrument. La magie d’un tête-à-tête musical.

Places limitées. Réservation conseillée. .

English : Diner concert avec Stéphane Raux

20h. The meal will be accompanied by an intimate musical moment, a solo recital on classical guitar. Relax, enjoy and let the music take you away. Limited seating. Reservations recommended

