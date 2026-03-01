Dîner concert Baboche Qui es-tu ? Les Rouges-Eaux
Dîner concert Baboche Qui es-tu ? Les Rouges-Eaux samedi 7 mars 2026.
Dîner concert Baboche Qui es-tu ?
44 La Censé Saint-Dié Les Rouges-Eaux Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Baboche QUI ES-TU ?
Diseur de mots plus que chanteur, Guillaume Meunier alias BaBoCHE est un adepte de la chanson française à texte,
décalée, gonflée, poétique, libre, palpable, spongieuse, verte, réelle, humaniste, sexy, dense, rigolote, sobre, heureuse, rêveuse etc…VIVANTE.
Accueil à partir de 19h30
et ensuite Dîner-concert et son menu vosgien servi au rythme de la musiqueTout public
.
44 La Censé Saint-Dié Les Rouges-Eaux 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 56 93 auberge@lacholotte.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Baboche WHO ARE YOU?
More of a wordsmith than a singer, Guillaume Meunier aka BaBoCHE is an adept of French chanson à texte,
offbeat, swollen, poetic, free, palpable, spongy, green, real, humanist, sexy, dense, funny, sober, happy, dreamy, etc… ALIVE.
Reception from 7:30pm
followed by a concert-dinner with a Vosges-style menu served to the rhythm of the music
L’événement Dîner concert Baboche Qui es-tu ? Les Rouges-Eaux a été mis à jour le 2026-03-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES