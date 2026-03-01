Dîner concert Baboche Qui es-tu ? Les Rouges-Eaux

Dîner concert Baboche Qui es-tu ?

44 La Censé Saint-Dié Les Rouges-Eaux Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Baboche QUI ES-TU ?

Diseur de mots plus que chanteur, Guillaume Meunier alias BaBoCHE est un adepte de la chanson française à texte,

décalée, gonflée, poétique, libre, palpable, spongieuse, verte, réelle, humaniste, sexy, dense, rigolote, sobre, heureuse, rêveuse etc…VIVANTE.

Accueil à partir de 19h30

et ensuite Dîner-concert et son menu vosgien servi au rythme de la musiqueTout public

44 La Censé Saint-Dié Les Rouges-Eaux 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 56 93 auberge@lacholotte.com

English :

Baboche WHO ARE YOU?

More of a wordsmith than a singer, Guillaume Meunier aka BaBoCHE is an adept of French chanson à texte,

offbeat, swollen, poetic, free, palpable, spongy, green, real, humanist, sexy, dense, funny, sober, happy, dreamy, etc… ALIVE.

Reception from 7:30pm

followed by a concert-dinner with a Vosges-style menu served to the rhythm of the music

