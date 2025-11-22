Diner-concert Baujolais Nouveau Saint-Pierre-de-Chignac

Diner-concert Baujolais Nouveau

bourg Saint-Pierre-de-Chignac Dordogne

Diner concert Beaujolais Nouveau organisé par le café associatif La Forge le samedi 22 novembre à l’occasion de la sortie du Beaujolais nouveau.

Réservation obligatoire. .

bourg Saint-Pierre-de-Chignac 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine la.forge24@orange.fr

