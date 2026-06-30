AGENDA · Flocques
Dîner-concert Beaujol’Jazz La Bonne Assiette Flocques
samedi 21 novembre 2026 · La Bonne Assiette · Flocques
Informations pratiques
Flocques
Dîner-concert Beaujol’Jazz
La Bonne Assiette 11 Place des Tilleuls Flocques Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Soirée jazz avec Just’In.
Réservation indispensable .
La Bonne Assiette 11 Place des Tilleuls Flocques 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 26 86 hmvb@me.com
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English : Dîner-concert Beaujol’Jazz
L’événement Dîner-concert Beaujol’Jazz Flocques a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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