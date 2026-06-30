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AGENDA · Flocques

Dîner-concert Beaujol’Jazz La Bonne Assiette Flocques

samedi 21 novembre 2026 · La Bonne Assiette · Flocques

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
La Bonne Assiette
Adresse
11 Place des Tilleuls
Ville
76260 Flocques
Département
Seine-Maritime
Tarif

Flocques

Dîner-concert Beaujol’Jazz

La Bonne Assiette 11 Place des Tilleuls Flocques Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Soirée jazz avec Just’In.
Réservation indispensable   .

La Bonne Assiette 11 Place des Tilleuls Flocques 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 26 86  hmvb@me.com

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English : Dîner-concert Beaujol’Jazz

L’événement Dîner-concert Beaujol’Jazz Flocques a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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