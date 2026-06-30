Dîner-concert Beaujol’Jazz La Bonne Assiette Flocques

Informations pratiques

Flocques

Dîner-concert Beaujol’Jazz

La Bonne Assiette 11 Place des Tilleuls Flocques Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Soirée jazz avec Just’In.

Réservation indispensable .

La Bonne Assiette 11 Place des Tilleuls Flocques 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 26 86 hmvb@me.com

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English : Dîner-concert Beaujol’Jazz

L’événement Dîner-concert Beaujol’Jazz Flocques a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers