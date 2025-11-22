Dîner-concert Hostellerie du Château Bellenaves
Dîner-concert Hostellerie du Château Bellenaves samedi 22 novembre 2025.
Dîner-concert
Hostellerie du Château 1 rue des Fossés Bellenaves Allier
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Velours & Vibe (easy listening, jazz, soul) en live. repas et concert sur reservation.
Hostellerie du Château 1 rue des Fossés Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 37 19 contact@hostellerie-chateau-bellenaves.fr
English :
Velours & Vibe (easy listening, jazz, soul) live. meal and concert by reservation.
German :
Velours & Vibe (easy listening, jazz, soul) live. Essen und Konzert auf Reservierung.
Italiano :
Velours & Vibe (easy listening, jazz, soul) dal vivo. Pasti e concerti su prenotazione.
Espanol :
Velours & Vibe (easy listening, jazz, soul) en directo. Comida y concierto previo acuerdo.
