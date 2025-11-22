Dîner-concert Hostellerie du Château Bellenaves

Dîner-concert

Hostellerie du Château 1 rue des Fossés Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Velours & Vibe (easy listening, jazz, soul) en live. repas et concert sur reservation.

.

Hostellerie du Château 1 rue des Fossés Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 37 19 contact@hostellerie-chateau-bellenaves.fr

English :

Velours & Vibe (easy listening, jazz, soul) live. meal and concert by reservation.

German :

Velours & Vibe (easy listening, jazz, soul) live. Essen und Konzert auf Reservierung.

Italiano :

Velours & Vibe (easy listening, jazz, soul) dal vivo. Pasti e concerti su prenotazione.

Espanol :

Velours & Vibe (easy listening, jazz, soul) en directo. Comida y concierto previo acuerdo.

