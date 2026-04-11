Dîner Concert Ça nous tient à coeur Les Rouges-Eaux

Les Rouges-Eaux

Dîner Concert Ça nous tient à coeur

44 La Censé saint-Dié Les Rouges-Eaux Vosges

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 19:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

À partir de 19h30 accueil et apéro-concert et ensuite Dîner-concert et son menu vosgien servi au rythme de la musique.

Le Tarif du Dîner-Concert est de 40 € (Hors Boissons)

Possibilité d’un Concert-Dessert à 18 € à partir de 21h seulement.

Ça nous tient à cœur !

Une rencontre musicale et poétique unique vous attend. Deux artistes, Laurence Becker et Thierry Chapelle, auteurs-compositeurs-interprètes, unissent leurs univers le temps d’une soirée dans un spectacle intitulé ça nous tient à cœur ! . Entre chansons issues de leur répertoire, textes inédits, reprises de textes d’auteurs connus. Ils tisseront un voyage sensible et envoûtant, aux détours duquel les grands de la chanson seront présents, Brassens, Leprest, Beaucarne, etc. Un moment intime et chaleureux, où les mots et les mélodies s’entrelacent pour offrir une parenthèse hors du temps.Tout public

40 .

44 La Censé saint-Dié Les Rouges-Eaux 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 56 93 auberge@lacholotte.com

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English :

From 7:30pm: welcome and aperitif-concert, followed by a concert-dinner with a Vosges-style menu served to the beat of the music.

The price of the Dinner-Concert is ? 40 (excluding drinks)

Possibility of a Concert-Dessert at 18? from 9pm only.

Ça nous tient à c?ur!

A unique musical and poetic encounter awaits you. Two artists, singer-songwriters Laurence Becker and Thierry Chapelle, combine their worlds for one evening in a show entitled ça nous tient à c?ur! A mix of songs from their own repertoire, previously unpublished texts, and covers of texts by well-known authors. They’ll weave a sensitive, spellbinding journey through the great names of chanson, including Brassens, Leprest and Beaucarne. A warm, intimate moment, where words and melodies intertwine to offer a timeless interlude.

L’événement Dîner Concert Ça nous tient à coeur Les Rouges-Eaux a été mis à jour le 2026-04-07 par OT SAINT DIE DES VOSGES