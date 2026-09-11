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Dîner-concert : Caroline Faget et Pêr-Vari Kervarec ZA de Kermestre Baud

samedi 31 octobre 2026 · ZA de Kermestre · Baud

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
ZA de Kermestre
Adresse
Impasse des Pépinières
Ville
56150 Baud
Département
Morbihan
Tarif

Baud

Dîner-concert : Caroline Faget et Pêr-Vari Kervarec

ZA de Kermestre Impasse des Pépinières Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Caroline Faget au piano et Pêr-Vari Kervarec à la bombarde & au chant, un duo d’artistes qui fait vibrer l’âme de la Bretagne. Un dîner-concert imaginé autour d’un menu aux saveurs délicates, profondément ancré dans notre terroir morbihannais.
Deux sets de musiques live auront lieu durant le dîner pour vous permettre de profiter pleinement de chaque moment !
À 19h | 90 € par personne, places limitées | réservation en ligne sur le site du restaurant.   .

ZA de Kermestre Impasse des Pépinières Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 57 97 01 10 

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English :

L’événement Dîner-concert : Caroline Faget et Pêr-Vari Kervarec Baud a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAUD Communauté

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