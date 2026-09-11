Dîner-concert : Caroline Faget et Pêr-Vari Kervarec ZA de Kermestre Baud

Informations pratiques

Baud

Dîner-concert : Caroline Faget et Pêr-Vari Kervarec

ZA de Kermestre Impasse des Pépinières Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 19:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Caroline Faget au piano et Pêr-Vari Kervarec à la bombarde & au chant, un duo d’artistes qui fait vibrer l’âme de la Bretagne. Un dîner-concert imaginé autour d’un menu aux saveurs délicates, profondément ancré dans notre terroir morbihannais.

Deux sets de musiques live auront lieu durant le dîner pour vous permettre de profiter pleinement de chaque moment !

À 19h | 90 € par personne, places limitées | réservation en ligne sur le site du restaurant. .

ZA de Kermestre Impasse des Pépinières Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 57 97 01 10

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English :

L’événement Dîner-concert : Caroline Faget et Pêr-Vari Kervarec Baud a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAUD Communauté