Dîner-concert : Caroline Faget et Pêr-Vari Kervarec ZA de Kermestre Baud
samedi 31 octobre 2026 · ZA de Kermestre · Baud
Informations pratiques
Baud
Dîner-concert : Caroline Faget et Pêr-Vari Kervarec
ZA de Kermestre Impasse des Pépinières Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Caroline Faget au piano et Pêr-Vari Kervarec à la bombarde & au chant, un duo d’artistes qui fait vibrer l’âme de la Bretagne. Un dîner-concert imaginé autour d’un menu aux saveurs délicates, profondément ancré dans notre terroir morbihannais.
Deux sets de musiques live auront lieu durant le dîner pour vous permettre de profiter pleinement de chaque moment !
À 19h | 90 € par personne, places limitées | réservation en ligne sur le site du restaurant. .
ZA de Kermestre Impasse des Pépinières Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 57 97 01 10
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English :
L’événement Dîner-concert : Caroline Faget et Pêr-Vari Kervarec Baud a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAUD Communauté
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