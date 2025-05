Dîner concert – Cerisy-la-Forêt, 24 mai 2025 19:00, Cerisy-la-Forêt.

Manche

Dîner concert 1199 route de Couvains Cerisy-la-Forêt Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 19:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Plongez dans l’univers magique du Moyen-Age au cours d’une soirée concert animée par le Groupe Psykokwak, Trio Pop rock à l’immense talent qui vous fera vibrer toute la soirée ! Vous pourrez déguster des spécialités médiévales et déguster l’Hypocras fait maison, comme tous les plats qui vous seront proposés.

Plongez dans l’univers magique du Moyen-Age au cours d’une soirée concert animée par le Groupe Psykokwak, Trio Pop rock à l’immense talent qui vous fera vibrer toute la soirée ! Vous pourrez déguster des spécialités médiévales et déguster l’Hypocras fait maison, comme tous les plats qui vous seront proposés. .

1199 route de Couvains

Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 05 00 53 domaine.lalongre@gmail.com

English : Dîner concert

Immerse yourself in the magical world of the Middle Ages during an evening concert hosted by the Psykokwak Group, an immensely talented pop-rock trio who will keep you rocking all night long! Enjoy medieval specialities and homemade Hypocras, just like all the other dishes on offer.

German :

Tauchen Sie bei einem Konzertabend in die magische Welt des Mittelalters ein, der von der Gruppe Psykokwak, einem Pop-Rock-Trio mit immensem Talent, gestaltet wird und Sie den ganzen Abend lang in Schwingungen versetzen wird! Sie können mittelalterliche Spezialitäten kosten und den hausgemachten Hypocras probieren, wie alle Gerichte, die Ihnen angeboten werden.

Italiano :

Immergetevi nel magico mondo del Medioevo con il concerto serale degli Psykokwak, un trio pop-rock di grande talento che vi entusiasmerà per tutta la notte! Potrete degustare specialità medievali e assaggiare l’Hypocras fatto in casa, così come tutti gli altri piatti proposti.

Espanol :

Sumérjase en el mágico mundo de la Edad Media con un concierto nocturno a cargo de Psykokwak, un trío de pop-rock de inmenso talento que le entusiasmará durante toda la noche Podrá degustar especialidades medievales y probar el Hypocras casero, al igual que el resto de platos que se ofrecen.

L’événement Dîner concert Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Saint-Lô