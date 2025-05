Dîner-concert chanson française, folk-rock – Andlau, 24 mai 2025 19:30, Andlau.

Bas-Rhin

Dîner-concert chanson française, folk-rock 6 Route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-24 19:30:00

fin : 2025-05-24 21:30:00

Date(s) :

2025-05-24

Venez profiter d’un bon repas accompagné d’une ambiance musicale !

Des textes à la mélancolie désinvolte sur des musiques folk-rock rugueuses le Strasbourgeois Cyril Noël signe Amour Animal, album en dix séquences sur l’amour, les potes, l’absence, les ruptures et les galères. La vie, quoi !

Un 1er EP avant que finisse la nuit en 2019 (autoproduction). Une première partie de Paul Personne à la Laiterie de Strasbourg en 2021.

Un petit tour en solo acoustique en 2022. Et enfin l’album AMOUR ANIMAL qui vient de sortir (autoproduction)

Cet album c’est une french folk électrisée, de la chanson française bousculée qui va droit à l’essentiel. Il est défendu sur scène en trio dans une énergie incontestablement rock. .

6 Route du Hohwald

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 41 61 63 saisonmusicalespes@gmail.com

English :

Come and enjoy a delicious meal accompanied by live music!

German :

Genießen Sie ein gutes Essen mit musikalischer Begleitung!

Italiano :

Venite a gustare un pasto delizioso accompagnato da musica dal vivo!

Espanol :

¡Venga y disfrute de una deliciosa comida acompañada de música en directo!

