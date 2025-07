Dîner concert Churchman & Ruby Andlau

6 Route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-07-04 19:30:00

fin : 2025-07-04 21:30:00

2025-07-04

Venez profiter d’un bon repas avec une superbe ambiance musicale !

Churchman & Ruby

World Folk / Alternative Folk

Dans leur malle, une collection de chansons entre compositions et reprises de traditionnels teintées d’old folk remis au goût du jour. Deux voix pleines de caractère qui se marient à merveille, une guitare qui pulse, un banjo qui tricote et un harmonica mélodieux sont le seul attirail de ce duo plein de couleurs.

Intergénérationnel, le répertoire oscille entre chansons rythmées et douces ballades dans un esprit interactif et proche des auditeurs.

Dîner à la carte au Restaurant Le Spes’, participation libre aux frais artistiques. .

6 Route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 41 61 63 saisonmusicalespes@gmail.com

English :

Come and enjoy a good meal with great music!

German :

Kommen Sie und genießen Sie ein gutes Essen mit einer tollen musikalischen Untermalung!

Italiano :

Venite a gustare un pasto delizioso con un ottimo accompagnamento musicale!

Espanol :

Venga y disfrute de una deliciosa comida con un gran acompañamiento musical

