Dîner-concert

14 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Offrez-vous une soirée chaleureuse et conviviale alliant plaisirs gourmands et ambiance musicale !

Le restaurant La Fleur de Sel vous invite à un dîner-concert intimiste dans le cadre unique de sa cave voûtée.

Laissez-vous porter par la voix et l’énergie de Cchanson Anim’ pour un moment musical tout en émotion et en proximité.

Installez-vous, savourez votre repas et profitez d’un concert live dans une atmosphère cosy et authentique, idéale pour partager une belle soirée entre amis, en couple ou en famille.

Vendredi 13 mars

20h

La Fleur de Sel 14 rue Nationale, 60800 Crépy-en-Valois

✨ Places limitées réservation conseillée

Réservations 03 44 94 15 95

14 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 94 15 95

English :

Treat yourself to a warm and friendly evening of food and music!

? Restaurant La Fleur de Sel invites you to an intimate dinner concert in the unique setting of its vaulted cellar.

Let yourself be carried away by the voice and energy of Cchanson Anim? for a musical moment full of emotion and closeness.

? Sit back, savor your meal and enjoy a live concert in a cozy, authentic atmosphere, ideal for sharing an evening with friends, couples or family.

? Friday 13th March

? 20h

? La Fleur de Sel ? 14 rue Nationale, 60800 Crépy-en-Valois

? Limited seating ? reservation recommended

? Bookings 03 44 94 15 95

L’événement Dîner-concert Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois