Dîner – Concert : crock’notes Place des Palmiers Capvern
samedi 19 septembre 2026 · Place des Palmiers · Capvern
Informations pratiques
Capvern
Dîner – Concert : crock’notes
Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les crock’notes de Capvern mettent à l’honneur Suzanne Valadon.
C’est le portrait d’une femme libre mise en musique par la flûtiste Nathalie Amat et Aurélie Samani au piano : deux musiciennes pour rendre hommage à cette artiste haute en couleur.
Le spectacle mêle récit et musique pour faire découvrir la vie et la personnalité de
Suzanne Valadon, artiste-peintre, libre et audacieuse, figure singulière de Montmartre. Au fil du récit, Nathalie Amat et Aurélie Samani interprètent des œuvres qui viennent prolonger et éclairer son histoire, d’Eric Satie à Reynaldo Hahn en passant par G. Fauré et F. Poulenc.
Un portrait sensible d’une femme qui, envers et contre tout, a choisi de vivre et de créer en toute liberté.
Taris : 28€ – Réservation obligatoire au 07 86 28 51 46.
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Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46
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English :
Capvern’s “Crock?notes” series spotlights Suzanne Valadon.
It is a portrait of a free-spirited woman set to music by flutist Nathalie Amat and pianist Aurélie Samani—two musicians paying tribute to this colorful artist.
The show blends storytelling and music to introduce the life and personality of
Suzanne Valadon, a free-spirited and daring painter and a unique figure of Montmartre. As the story unfolds, Nathalie Amat and Aurélie Samani perform works that expand upon and shed light on her story, ranging from Éric Satie to Reynaldo Hahn, including pieces by G. Fauré and F. Poulenc.
A sensitive portrait of a woman who, against all odds, chose to live and create in complete freedom.
Price: 28? – Reservations required at 07 86 28 51 46.
L’événement Dîner – Concert : crock’notes Capvern a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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