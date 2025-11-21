Dîner-Concert de Gala Caritatif Pavillon Henri IV Saint-Germain-en-Laye
Pavillon Henri IV 21 RUE THIERS Saint-Germain-en-Laye Yvelines
Tarif : 145 – 145 – 145 EUR
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 00:00:00
2025-11-21
Vivez une soirée d’exception au Pavillon Henri IV accueil au Champagne, concert prestigieux du Maestro Svetlin Roussev et de Dilyana Hristova, puis dîner de gala face à Paris. Une expérience unique alliant art, histoire et gastronomie.
Pavillon Henri IV 21 RUE THIERS Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France +33 1 39 10 15 09 commercial@pavillonhenri4.fr
English :
Experience an exceptional evening at the Pavillon Henri IV: Champagne reception, prestigious concert by Maestro Svetlin Roussev and Dilyana Hristova, followed by a gala dinner overlooking Paris. A unique experience combining art, history and gastronomy.
German :
Erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend im Pavillon Henri IV: Champagnerempfang, ein prestigeträchtiges Konzert von Maestro Svetlin Roussev und Dilyana Hristova, dann ein Galadinner mit Blick auf Paris. Ein einzigartiges Erlebnis, das Kunst, Geschichte und Gastronomie miteinander verbindet.
Italiano :
Vivete una serata eccezionale al Pavillon Henri IV: un ricevimento con champagne, un prestigioso concerto del Maestro Svetlin Roussev e di Dilyana Hristova, seguito da una cena di gala con vista su Parigi. Un’esperienza unica che unisce arte, storia e gastronomia.
Espanol :
Viva una velada excepcional en el Pavillon Henri IV: una recepción con champán, un prestigioso concierto del maestro Svetlin Roussev y Dilyana Hristova, seguido de una cena de gala con vistas a París. Una experiencia única que combina arte, historia y gastronomía.
