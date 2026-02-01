Dîner Concert de la Saint-Valentin Albertine Restaurant Honfleur
Dîner Concert de la Saint-Valentin Albertine Restaurant Honfleur samedi 7 février 2026.
Dîner Concert de la Saint-Valentin
Albertine Restaurant 19 Cours Albert Manuel Honfleur Calvados
Début : 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07 22:00:00
2026-02-07
À l’approche de la Saint-Valentin, offrez-vous une parenthèse musicale et gourmande, avec la compagnie de la talentueuse Nathalie GUERT.
Le samedi 7 février à partir de 20h00, laissez-vous séduire par une soirée musicale.
Avec la compagnie de Nathalie GUERT
Une belle occasion de célébrer l’amour, les retrouvailles et la musique avant le grand jour !
– Menu exclusif (deux options)
– 60 € personne (hors boissons)
– 25 € enfant (hors boissons)
Les places étant limitées, pensez à réserver ! .
Albertine Restaurant 19 Cours Albert Manuel Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 52 28 60 reservation@albertinehonfleur.fr
English : Dîner Concert de la Saint-Valentin
As Valentine’s Day approaches, treat yourself to a musical and gourmet interlude, with the talented company of Nathalie GUERT.
L’événement Dîner Concert de la Saint-Valentin Honfleur a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Honfleur-Beuzeville