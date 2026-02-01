Dîner Concert de la Saint-Valentin Albertine Restaurant Honfleur

Dîner Concert de la Saint-Valentin

À l’approche de la Saint-Valentin, offrez-vous une parenthèse musicale et gourmande, avec la compagnie de la talentueuse Nathalie GUERT.

Le samedi 7 février à partir de 20h00, laissez-vous séduire par une soirée musicale.

Avec la compagnie de Nathalie GUERT

Une belle occasion de célébrer l’amour, les retrouvailles et la musique avant le grand jour !

– Menu exclusif (deux options)

– 60 € personne (hors boissons)

– 25 € enfant (hors boissons)

Les places étant limitées, pensez à réserver ! .

Albertine Restaurant 19 Cours Albert Manuel Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 52 28 60 reservation@albertinehonfleur.fr

English : Dîner Concert de la Saint-Valentin

As Valentine’s Day approaches, treat yourself to a musical and gourmet interlude, with the talented company of Nathalie GUERT.

