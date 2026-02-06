Dîner concert de la Saint-Valentin Palais Beaumont Pau

Dîner concert de la Saint-Valentin

Palais Beaumont Allée Alfred de Musset Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Votre soirée de Saint-Valentin au Palais Beaumont !

Célébrez la fête des amoureux au coeur du Palais, dans la salle mythique des Ambassadeurs.

Dégustez un menu, aux saveurs terre et mer, spécialement élaboré par le Chef Emmanuel COCHET, et poursuivez votre soirée au rythme envoutant du saxophone, du piano et des voix de Maëlys BAEY et Clément CAZAUX. .

Palais Beaumont Allée Alfred de Musset Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner concert de la Saint-Valentin

L’événement Dîner concert de la Saint-Valentin Pau a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Pau