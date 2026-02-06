Dîner concert de la Saint-Valentin Palais Beaumont Pau
Dîner concert de la Saint-Valentin Palais Beaumont Pau samedi 14 février 2026.
Dîner concert de la Saint-Valentin
Palais Beaumont Allée Alfred de Musset Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Votre soirée de Saint-Valentin au Palais Beaumont !
Célébrez la fête des amoureux au coeur du Palais, dans la salle mythique des Ambassadeurs.
Dégustez un menu, aux saveurs terre et mer, spécialement élaboré par le Chef Emmanuel COCHET, et poursuivez votre soirée au rythme envoutant du saxophone, du piano et des voix de Maëlys BAEY et Clément CAZAUX. .
