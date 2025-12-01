Dîner Concert de Noël Dauendorf
Rue Principale Dauendorf Bas-Rhin
Samedi 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13 23:00:00
2025-12-13
Plongez dans la magie de Noël ! Au programme un repas festif Weihnachtsessen Konzert accompagné d’un concert exceptionnel avec Magalie Loeffler & The Brass’n Groove Band. Laissez-vous emporter par leurs swinging Christmas classics et une ambiance chaleureuse pleine de bonne humeur.
Billetterie disponible dans les boutiques Lutz à Dauendorf, Haguenau, Schweighouse-sur-moder, Niederschaffolsheim et Brumath. .
Rue Principale Dauendorf 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 6 63 60 66 03
English:
Dive into the magic of Christmas! On the program: a festive Weihnachtsessen Konzert meal accompanied by an exceptional concert with Magalie Loeffler & The Brass’n Groove Band. Let yourself be carried away by their swinging Christmas classics and a warm, cheerful atmosphere.
German:
Tauchen Sie in den Zauber von Weihnachten ein! Auf dem Programm steht ein festliches Essen Weihnachtsessen Konzert , begleitet von einem außergewöhnlichen Konzert mit Magalie Loeffler & The Brass’n Groove Band. Lassen Sie sich von ihren swinging Christmas classics und einer warmen Atmosphäre voller guter Laune mitreißen.
Italiano:
Immergetevi nella magia del Natale! In programma: un festoso Weihnachtsessen Konzert accompagnato da un eccezionale concerto di Magalie Loeffler & The Brass’n Groove Band. Lasciatevi trasportare dai loro classici natalizi swinganti e da un’atmosfera calda e piena di buonumore.
Espanol:
Sumérjase en la magia de la Navidad En el programa: una comida festiva Weihnachtsessen Konzert acompañada de un concierto excepcional de Magalie Loeffler & The Brass’n Groove Band. Déjese llevar por sus clásicos navideños y por un ambiente cálido y lleno de buen humor.
