Dîner concert Denise Spencer La Maison Orthez

La Maison 32 rue de l’Horloge Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2025-10-10

2025-10-10

Denise, nous fait le plaisir de revenir jouer et chanter, elle sera accompagné du guitariste Jean-Michel Seveno. .

La Maison 32 rue de l’Horloge Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 00 05

