Dîner concert Dj’s Club Saint-Jean-d’Angély samedi 28 mars 2026.
1 avenue Charles de Gaulle Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Un dîner concert en compagnie de la rayonnante Angérienne Cathy qui partagera les chansons d’hier et d’aujourd’hui en passant par les années 80 !
1 avenue Charles de Gaulle Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 64 05 contact@djsclub.fr
English :
A dinner concert in the company of the radiant Cathy Angérienne, who will share the songs of yesterday and today through the 80s!
