Dîner concert Dj’s Club Saint-Jean-d’Angély

Dîner concert Dj’s Club

1 avenue Charles de Gaulle Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Un dîner concert en compagnie de la rayonnante Angérienne Cathy qui partagera les chansons d’hier et d’aujourd’hui en passant par les années 80 !

1 avenue Charles de Gaulle Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 64 05 contact@djsclub.fr

English :

A dinner concert in the company of the radiant Cathy Angérienne, who will share the songs of yesterday and today through the 80s!

