Dîner-concert duo Pau/M Acoustique Andlau

6 Route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Samedi 2025-11-08 19:30:00

2025-11-08 21:30:00

2025-11-08

Dégustez un savoureux dîner à la carte tout en profitant de la musique en live !

Pau/M Acoustique, deux voix, deux guitares. Un répertoire pop rock revisité en acoustique avec simplicité et sensibilité par Pauline et Matthieu. Le son est doux, l’atmosphère cosy, mais le répertoire évolue au fil de la soirée des balades feutrées aux titres qui font chanter, taper du pied, et parfois danser.

Grand Buffet 30€/personne, participation libre aux frais artistiques, restaurant Le Spes’

Soirée Ramène ta Quille une grande Stam, on s’occupe de la musique, d’un buffet bien gourmand et bien garni, et vous, vous pouvez ramener votre vin préféré, à partager avec les autres convives pour plus de convivialité ! .

6 Route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com

English :

Enjoy a tasty à la carte dinner with live music!

German :

Genießen Sie ein leckeres Abendessen à la carte, während Sie Live-Musik hören!

Italiano :

Gustate una gustosa cena à la carte ascoltando musica dal vivo!

Espanol :

Disfrute de una sabrosa cena a la carta mientras escucha música en directo

