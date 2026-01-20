Dîner-concert Entre vents et cordes, itinérances musicales Andlau

Dîner-concert Entre vents et cordes, itinérances musicales

6 Route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-20 19:30:00

fin : 2026-02-20 21:30:00

2026-02-20

Venez profiter d’un bon repas avec une superbe ambiance musicale !

Des Carpates aux rivages ibériques, embarquons pour une traversée portée par le souffle de la clarinette (Angéline Véron) et les cordes de la guitare (Monica Haug). À travers un répertoire aux influences multiples, de Bartók à Ravel, de Granados aux musiques d’Europe centrale et d’Amérique latine, le duo explore des univers où se croisent lyrisme, rythmes populaires et énergie. Dîner à la carte Restaurant Le Spes’, participation libre aux frais artistiques. .

6 Route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com

English :

Come and enjoy a good meal with great music!

