Diner-Concert FABY MEDINA AFRO BLUES QUINTET ! La Cantina Auxerre

Diner-Concert FABY MEDINA AFRO BLUES QUINTET !

La Cantina 4 Quai de la Marine Auxerre Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Mené avec grâce par Faby Medina, la voix féminine du Claude Bolling Big Bang, ce quintet percussif vous fera vivre un moment d’exception. Faby est une chanteuse hors pair. Animée d’abord par la danse, le violon & piano, elle a ensuite intégré le Gospel Chords Singers, fameux gospel parisien.

A La Cantina, elle sera entourée des fanfarons: Jean-Philippe Naeder aux percussions, Guillaume Naud à l’orgue, Stéphane Roger aux drums, Philippe Chagne au saxophone. Dîner-concert ou seulement concert. .

La Cantina 4 Quai de la Marine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 87 83 66 tablevivante@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Diner-Concert FABY MEDINA AFRO BLUES QUINTET !

L’événement Diner-Concert FABY MEDINA AFRO BLUES QUINTET ! Auxerre a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Auxerrois