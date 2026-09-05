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AGENDA · Fouqueure

Dîner concert La ch’tite palisse Fouqueure

samedi 17 octobre 2026 · La ch'tite palisse · Fouqueure

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
La ch'tite palisse
Adresse
1 chemin de la palisse brûlée
Ville
16140 Fouqueure
Département
Charente
Tarif
28 28 28

Fouqueure

Dîner concert

La ch’tite palisse 1 chemin de la palisse brûlée Fouqueure Charente

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 21:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Dîner et concert de Guillaume As Elvis Tribute
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La ch’tite palisse 1 chemin de la palisse brûlée Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 46 29 01  dl83440@gmail.com

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English :

Dinner and Concert by Guillaume As Elvis Tribute

L’événement Dîner concert Fouqueure a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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