Dîner Concert Gérard Piccioli au Bistro Sainte-Savine

Dîner Concert Gérard Piccioli au Bistro

Dîner Concert Gérard Piccioli au Bistro Sainte-Savine jeudi 16 octobre 2025.

Dîner Concert Gérard Piccioli au Bistro

Au Bistro Sainte-Savine Aube

Tarif : 49 – 49 – 49 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 20:00:00
fin : 2025-10-16

Date(s) :
2025-10-16

Gérard Piccioli reprend les plus grands titres de Patrick Bruel

Menu bientôt en ligne.
Places limitées !!   .

Au Bistro Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 74 69 69  info@tousaubistro.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Dîner Concert Gérard Piccioli au Bistro Sainte-Savine a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne