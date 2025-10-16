Dîner Concert Gérard Piccioli au Bistro Sainte-Savine
Dîner Concert Gérard Piccioli au Bistro Sainte-Savine jeudi 16 octobre 2025.
Dîner Concert Gérard Piccioli au Bistro
Au Bistro Sainte-Savine Aube
Tarif : 49 – 49 – 49 Eur
Gérard Piccioli reprend les plus grands titres de Patrick Bruel
Menu bientôt en ligne.
Places limitées !! .
Au Bistro Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 74 69 69 info@tousaubistro.com
