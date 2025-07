Diner-concert Restaurant du Casino Gérardmer

Diner-concert Restaurant du Casino Gérardmer mardi 15 juillet 2025.

Diner-concert

Restaurant du Casino 3 Avenue ville de Vichy Gérardmer Vosges

Début : Mardi Mardi 2025-07-15 19:30:00

fin : 2025-08-19 22:30:00

2025-07-15

Dégustez un bon repas en musique (formule braséro à volonté), en terrasse. A l’intérieur en cas de pluie.Tout public

Restaurant du Casino 3 Avenue ville de Vichy Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 60 05 05

English :

Enjoy a meal with music (all-you-can-eat brazier formula), on the terrace. Indoors in case of rain.

German :

Genießen Sie ein gutes Essen mit Musik (Formel Braséro à volonté), auf der Terrasse. Bei Regen drinnen.

Italiano :

Godetevi un pasto gustoso con musica dal vivo (formula braciere a volontà), sulla terrazza. Al chiuso in caso di pioggia.

Espanol :

Disfrute de una sabrosa comida con música en directo (fórmula « todo a la brasa »), en la terraza. En el interior en caso de lluvia.

