Diner concert- Hannah-Hertrich jazz project Salle Hélicoop Le Saulcy
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21 23:00:00
2026-02-21
Diner concert avec l’association hélicoop et Hannah-Hertrich.
Très ancré dans la tradition du jazz, de magnifiques compositions et arrangements instrumentaux agrémentés par des standards de la chanson crooner .
Sur réservation.Tout public
+33 7 81 88 14 14 spectacles@helicoop.fr
English :
Dinner concert with the hélicoop association and Hannah-Hertrich.
Firmly rooted in the jazz tradition, with magnificent compositions and instrumental arrangements enhanced by crooner standards.
Reservations required.
