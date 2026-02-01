Diner concert- Hannah-Hertrich jazz project Salle Hélicoop Le Saulcy

Diner concert- Hannah-Hertrich jazz project

Salle Hélicoop 7 Rue de tilleuls Le Saulcy Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21 23:00:00

2026-02-21

Diner concert avec l’association hélicoop et Hannah-Hertrich.

Très ancré dans la tradition du jazz, de magnifiques compositions et arrangements instrumentaux agrémentés par des standards de la chanson crooner .

Sur réservation.Tout public

Salle Hélicoop 7 Rue de tilleuls Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est +33 7 81 88 14 14 spectacles@helicoop.fr

Dinner concert with the hélicoop association and Hannah-Hertrich.

Firmly rooted in the jazz tradition, with magnificent compositions and instrumental arrangements enhanced by crooner standards.

Reservations required.

