Dîner Concert Honfleur

samedi 3 janvier 2026
Début : 2026-01-03 19:30:00
fin : 2026-01-03 22:00:00
2026-01-03
Dîner concert Soul Spirit (duo)
Albertine RESTAUTANT vous invite à prolonger la magie des fêtes lors d’un dîner concert élégant et chaleureux avec la compagnie de SOUL SPIRIT (DUO).
Soirée à partir de 19h30
Menu 60€ par personne (hors boissons)
Menu enfant 25€ (hors boissons)
reservation@albertinehonfleur.fr
+33 (0)2 61 52 28 60
albertinehonfleur.fr .
Soul Spirit dinner concert (duo)
