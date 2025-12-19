Dîner Concert

Albertine Restaurant Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 19:30:00

fin : 2026-01-03 22:00:00

Date(s) :

2026-01-03

Dîner concert Soul Spirit (duo)

Albertine RESTAUTANT vous invite à prolonger la magie des fêtes lors d’un dîner concert élégant et chaleureux avec la compagnie de SOUL SPIRIT (DUO).

Soirée à partir de 19h30

Menu 60€ par personne (hors boissons)

Menu enfant 25€ (hors boissons)

reservation@albertinehonfleur.fr

+33 (0)2 61 52 28 60

albertinehonfleur.fr .

Albertine Restaurant Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 52 28 60 reservation@albertinehonfleur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner Concert

Soul Spirit dinner concert (duo)

L’événement Dîner Concert Honfleur a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Honfleur-Beuzeville