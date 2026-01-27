Dîner Concert Albertine Restaurant Honfleur
Dîner Concert Albertine Restaurant Honfleur samedi 7 février 2026.
Dîner Concert
Albertine Restaurant 19 Cours Albert Manuel Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Albertine Restaurant Honfleur présente un Dîner Concert avec la talentueuse Nathalie GUERT le samedi 7 février 2026
Albertine Restaurant Honfleur présente un Dîner Concert avec la talentueuse Nathalie GUERT le samedi 7 février 2026
Soirée àpartir de 20h00
Menu 60€ par personne (hors boissons)
Menu enfant 25€ (hors boissons) .
Albertine Restaurant 19 Cours Albert Manuel Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 52 28 60 reservation@albertinehonfleur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dîner Concert
Albertine Restaurant Honfleur presents a Dinner Concert with the talented Nathalie GUERT on Saturday 7 February 2026
L’événement Dîner Concert Honfleur a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Honfleur-Beuzeville