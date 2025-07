Dîner concert jazz Restaurant Sous Les Micocouliers Eygalières

Jeudi 10 juillet 2025 à partir de 19h30. Restaurant Sous Les Micocouliers 43 traverse Montfort Eygalières Bouches-du-Rhône

Début : Jeudi 2025-07-10 19:30:00

2025-07-10

Profitez d’un dîner concert au restaurant Sous Les Micocouliers, le jeudi 10 juillet à partir de 19h30 !

Le Trio Jazz de Michel Prats vous donne rendez-vous sous les étoiles du Micoc’!!

On ravive la magie avec une soirée jazz inoubliable sur la plus belle terrasse d’Eygalières!!

Préparez-vous à être emportés par les mélodies envoûtantes et une ambiance chaleureuse.

Une occasion parfaite pour allier gastronomie gourmande et rythmes jazzy.



Réservation par téléphone auprès du restaurant .

Restaurant Sous Les Micocouliers 43 traverse Montfort Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 94 53

English :

Enjoy a dinner concert at the Sous Les Micocouliers restaurant on Thursday 10 July from 7.30pm!

German :

Genießen Sie ein Dinnerkonzert im Restaurant Sous Les Micocouliers am Donnerstag, den 10. Juli ab 19.30 Uhr!

Italiano :

Godetevi una cena concerto al ristorante Sous Les Micocouliers giovedì 10 luglio dalle 19.30!

Espanol :

Disfrute de una cena-concierto en el restaurante Sous Les Micocouliers el jueves 10 de julio a partir de las 19.30 h

L’événement Dîner concert jazz Eygalières a été mis à jour le 2025-06-29 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles