Dîner concert jazz Restaurant Sous Les Micocouliers Eygalières

Dîner concert jazz

Mercredi 6 août 2025 à partir de 19h30. Restaurant Sous Les Micocouliers 43 traverse Montfort Eygalières Bouches-du-Rhône

Profitez d’un dîner concert au restaurant Sous Les Micocouliers, le mercredi 06 août à partir de 19h30 !

Préparez-vous à une soirée inoubliable sous les étoiles !



Plongez dans l’univers envoûtant du jazz et laissez-vous emporter par les mélodies captivantes de Léonard Blair, un artiste exceptionnel.

C’est l’occasion idéale pour partager un moment magique entre amis ou en famille, tout en savourant notre cuisine riche en saveurs méridionales.



Réservez dès maintenant (par téléphone) et vibrez au rythme du jazz dans un cadre authentique et convivial. .

Restaurant Sous Les Micocouliers 43 traverse Montfort Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 94 53

English :

Enjoy a concert dinner at the Sous Les Micocouliers restaurant, on Wednesday 6 August from 7.30pm!

German :

Genießen Sie am am Mittwoch, 6. August ab 19.30 Uhr ein Dinnerkonzert im Restaurant Sous Les Micocouliers!

Italiano :

Godetevi una cena concerto al ristorante Sous Les Micocouliers, mercoledì 6 agosto dalle 19.30!

Espanol :

Disfrute de una cena-concierto en el restaurante Sous Les Micocouliers, el miércoles 6 de agosto a partir de las 19.30 h

