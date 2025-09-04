Dîner concert jazz Restaurant Sous Les Micocouliers Eygalières

Jeudi 4 septembre 2025 à partir de 20h. Restaurant Sous Les Micocouliers 43 traverse Montfort Eygalières Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-04 20:00:00

Profitez d’un dîner concert au restaurant Sous Les Micocouliers, le jeudi 4 septembre à partir de 20h !

Préparez-vous pour une soirée inoubliable Sous Les Micocouliers !

Offrez-vous une escapade gourmande et musicale, et laissez-vous transporter par le rythme des mélodies envoûtantes de Michel Prats et son trio jazz !



Réservation par téléphone auprès du restaurant .

Restaurant Sous Les Micocouliers 43 traverse Montfort Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 94 53

English :

Enjoy a dinner concert at the Sous Les Micocouliers restaurant on Thursday 4 September from 8pm!

German :

Genießen Sie am Donnerstag, den 4. September, ab 20 Uhr ein Dinner-Konzert im Restaurant Sous Les Micocouliers!

Italiano :

Godetevi una cena concerto al ristorante Sous Les Micocouliers, giovedì 4 settembre a partire dalle 20.00!

Espanol :

Disfrute de una cena-concierto en el restaurante Sous Les Micocouliers, el jueves 4 de septiembre a partir de las 20.00 horas

