Diner concert Jazz Le Bocasse

Diner concert Jazz

176 Rue de l’Église Le Bocasse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Boc’Anim, le comité des fêtes du Bocasse organise sa 4ème édition de la soirée ‘Jazz au Bocasse’ avec la fabuleuse chanteuse Gilda SOLVE et ses musiciens à l ‘Espace Boval 176 Rue de l’Église 76690 LE BOCASSE

Bulletin d’inscription à compléter et à retourner à Boc’Anim avec votre règlement à l’adresse suivante Mairie Comité des fêtes Boc’Anim 76690 LE BOCASSE)

Réservation obligatoire avant le 15 novembre.

Page Facebook Bocanim Comité des fêtes du Bocasse pour les renseignements. .

176 Rue de l’Église Le Bocasse 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 14 44 92 bocanim76@gmail.com

