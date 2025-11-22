Diner concert Jazz Le Bocasse
Diner concert Jazz Le Bocasse samedi 22 novembre 2025.
Diner concert Jazz
176 Rue de l’Église Le Bocasse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Boc’Anim, le comité des fêtes du Bocasse organise sa 4ème édition de la soirée ‘Jazz au Bocasse’ avec la fabuleuse chanteuse Gilda SOLVE et ses musiciens à l ‘Espace Boval 176 Rue de l’Église 76690 LE BOCASSE
Bulletin d’inscription à compléter et à retourner à Boc’Anim avec votre règlement à l’adresse suivante Mairie Comité des fêtes Boc’Anim 76690 LE BOCASSE)
Réservation obligatoire avant le 15 novembre.
Page Facebook Bocanim Comité des fêtes du Bocasse pour les renseignements. .
176 Rue de l’Église Le Bocasse 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 14 44 92 bocanim76@gmail.com
