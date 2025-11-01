Dîner-concert jazz Ploeren

Domaine le Mezo, route d'arradon Ploeren

Début : 2025-11-01 20:00:00

fin : 2025-11-01 23:00:00

2025-11-01

Réservez votre table pour le dîner-concert jazz du samedi 1er novembre 2025 au Domaine Le Mezo, à Ploeren, avec le groupe Antoine Hervier Trio Colors in Jazz.

Savourez un dîner gastronomique en 4 temps, accompagné d’un accord mets & vins (ou mets & boissons sans alcool), vous sera proposé devant un concert live du trio. Une coupe de champagne est incluse.

Avec Antoine Hervier (piano), Guillaume Souriau (contrebasse) et Alban Mourgues (batterie), ce trio virtuose vous invite à un voyage musical mêlant swing, sensibilité et complicité. Leur répertoire navigue entre grands standards du jazz et compositions originales, porté par des arrangements ciselés et un phrasé inventif.

Fort d’un parcours aux côtés de légendes comme Stéphane Grappelli, Richard Bona ou Martial Solal, Antoine Hervier a brillé sur les scènes internationales (Jazz in Marciac, New Morning, Paris Jazz Festival…) et a reçu le Prix International d’Orchestre de Jazz Trophée Matmut. Avec Colors in Jazz, le trio propose une ballade métissée, tour à tour intime et énergique, révélant toute la richesse et la diversité des couleurs du jazz. .

Domaine le Mezo, route d’arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

