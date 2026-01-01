Dîner Concert Jazz Mas de Fauchon Saint-Cannat
Dîner Concert Jazz Mas de Fauchon Saint-Cannat vendredi 23 janvier 2026.
Dîner Concert Jazz
Vendredi 23 janvier 2026 de 20h à 23h30. Mas de Fauchon 1666 CHEMIN DE BERRE Saint-Cannat Bouches-du-Rhône
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23 23:30:00
2026-01-23
Un moment de détente et de plaisir alliant gastronomie et musique, au Mas de Fauchon, incluant un menu unique (entrée-plat-dessert).
Le Oom trio fait voyager à travers les styles et les époques.
Des grands standards du jazz aux pépites méconnues du répertoire, le trio s’amuse à plonger le public dans des ambiances swing, latines et parfois même bossa.
Oona, Olivier et Mehdi prennent plaisir à partager leur amour de la musique la joie et la douceur sont au rendez-vous.
Un moment de détente et de plaisir alliant gastronomie et musique dans un cadre chaleureux.
Formule dîner concert menu unique (entrée-plat-dessert) ainsi que le droit d’entrée. .
Mas de Fauchon 1666 CHEMIN DE BERRE Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 61 77 directionfauchon@gmail.com
English :
A moment of relaxation and pleasure combining gastronomy and music, at Mas de Fauchon, including a unique menu (starter-main course-dessert).
