Dîner Concert Jazz Mas de Fauchon Saint-Cannat

Dîner Concert Jazz

Vendredi 23 janvier 2026 de 20h à 23h30. Mas de Fauchon 1666 CHEMIN DE BERRE Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Un moment de détente et de plaisir alliant gastronomie et musique, au Mas de Fauchon, incluant un menu unique (entrée-plat-dessert).

Le Oom trio fait voyager à travers les styles et les époques.

Des grands standards du jazz aux pépites méconnues du répertoire, le trio s’amuse à plonger le public dans des ambiances swing, latines et parfois même bossa.

Oona, Olivier et Mehdi prennent plaisir à partager leur amour de la musique la joie et la douceur sont au rendez-vous.

Formule dîner concert menu unique (entrée-plat-dessert) ainsi que le droit d’entrée. .

Mas de Fauchon 1666 CHEMIN DE BERRE Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 61 77 directionfauchon@gmail.com

English :

A moment of relaxation and pleasure combining gastronomy and music, at Mas de Fauchon, including a unique menu (starter-main course-dessert).

