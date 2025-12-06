Diner Concert Jazz Mas de Fauchon Saint-Cannat

Diner Concert Jazz

Vendredi 23 janvier 2026 de 19h30 à 23h30. Mas de Fauchon 1666, Chemin de Berre Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Une parenthèse raffinée, intime et vibrante, l’alliance parfaite entre gastronomie et volupté musicale

Dans une atmosphère chaleureuse et feutrée de notre salle cosy, laissez vous porter par les notes d’un trio jazz, guitare, contrebasse et voix qui réinvente les standards. Pendant que la musique vous envoute, savourez un menu imaginé spécialement pour l’occasion des créations gourmandes, pensées pour sublimer chaque instant et accompagner parfaitement la magie du live.



Règlement à la réservation .

Mas de Fauchon 1666, Chemin de Berre Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jazz Concert Dinner

A refined, intimate and vibrant interlude, the perfect alliance between gastronomy and musical voluptuousness

